Usa-Giordania: Blinken sente omologo, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità di Amman per la leadership mostrata nella regione, e per il contributo all’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Blinken ha anche ribadito la necessità di evitare una escalation regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Il segretario di Stato ha anche discusso “il lavoro che gli Stati Uniti stanno portando avanti per premere su Israele, in modo da porre fine alla violenza di coloni estremisti nei confronti della popolazione palestinese in Cisgiordania”. Blinken, infine, ha ribadito il sostegno Usa alla creazione di uno Stato palestinese, con garanzie di sicurezza per Israele, e l’opposizione delle autorità statunitensi al trasferimento forzato dei civili palestinesi fuori dalla Striscia. (Was)