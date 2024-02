Imprese: Warren Buffett spinge ulteriormente al rialzo il mercato azionario giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli dei tre principali colossi commerciali del Giappone hanno toccato nuovi record ieri, nel contesto della più ampia ascesa del mercato azionario giapponese, in risposta a commenti del noto investitore statunitense Warren Buffett. Mitsubishi Corp. e Mitsui & Co. hanno guadagnato sino al 3 per cento, mentre Sumitomo Corp ha registrato un rialzo sino all'un per cento, dopo che Buffet ha menzionato le tre compagnie come potenziali destinatarie di investimenti in una lettera agli azionisti del suo conglomerato finanziario, Berkshire Hathaway. I colossi commerciali giapponesi stanno attirando l'attenzione degli investitori stranieri già da mesi: dalla fine del 2023, infatti, le azioni di Mitsubishi hanno registrato un balzo del 46 per cento, quelle di Mitsui del 24 per cento, e quelle di Sumitomo del 17 per cento. I titoli di Itochu e Marubeni, altri due colossi commerciali giapponesi, hanno conseguito rialzi del 15 e del 14 per cento dall'inizio dell'anno. (segue) (Git)