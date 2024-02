Imprese: Warren Buffett spinge ulteriormente al rialzo il mercato azionario giapponese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A trainare l'indice sono soprattutto i titoli del settore dei semiconduttori, che riflettono una tendenza globale. Ad esempio, la società tecnologica statunitense Nvidia, specializzata nella produzione di microprocessori e schede grafiche, ha superato le aspettative degli analisti finanziari nel quarto trimestre del 2023, registrando ricavi per 22,1 miliardi. Stando ai risultati pubblicati ieri dall'azienda, il dato segna un incremento del 265 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. "Lo sviluppo delle soluzioni di computing accelerato e dell'intelligenza artificiale generativa ha raggiunto un punto critico: la domanda continuare a salire in tutto il mondo", ha affermato l'amministratore delegato, Jensen Huang. Le azioni della società hanno segnato un aumento del 6,5 per cento in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati. (Git)