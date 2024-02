Expo Osaka: la Collezione Farnesina si arricchisce del modello in scala 1:100 del Padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collezione della Farnesina si arricchisce del modello in scala 1:100 del Padiglione Italia, presentato ieri al vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. Durante l’incontro il modello in scala 1:100 del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka è stato posizionato davanti allo Scalone d’Onore, arricchendo la già preziosa collezione del ministero degli Esteri. Il modello in scala del Padiglione Italia è una riproduzione fedele del progetto dell’architetto Mario Cucinella, che si è ispirato alla Città ideale del Rinascimento con un teatro, vero e proprio edificio nell’edificio, che ospiterà eventi culturali. Anche la piazza e il giardino saranno elementi distintivi della creatività, dell’urbanistica e dell’identità Italiana. L’Italia si presenta alla prossima Esposizione universale che si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 con il tema “L’Arte rigenera la vita”, interpretazione del tema generale “Progettare la società futura per le nostre vite”. (segue) (Com)