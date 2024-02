Gaza: "Washington Post", secondo Israele il leader di Hamas Sinwar è nascosto in tunnel nel sud della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano ritiene che il leader di Hamas Yehiya Sinwar, il presunto architetto degli attacchi del 7 ottobre, si nasconda all'interno di una labirintica rete di tunnel sotto il sud di Gaza. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post". Per le autorità militari israeliane, Sinwar sarebbe circondato da uno scudo umano di ostaggi destinato a scoraggiare un’operazione volta a catturarlo o ucciderlo. L’operazione israeliana a Gaza non potrà concludersi finché Sinwar non verrà catturato, ucciso o non sarà più in grado di dirigere l’organizzazione, hanno affermato al "Washington Post" attuali ed ex funzionari israeliani. Individuare la posizione di Sinwar potrebbe non essere così difficile, tatticamente o politicamente, quanto organizzare un’operazione militare per neutralizzarlo senza uccidere o ferire anche molti degli ostaggi che si ritiene si trovino nelle vicinanze, secondo funzionari israeliani, statunitensi e di altri funzionari di sicurezza e di sicurezza occidentali che hanno descritto l'impegnativa caccia al leader di Hams. “Non si tratta di localizzarlo, si tratta di fare qualcosa” senza rischiare la vita degli ostaggi, ha detto un alto funzionario israeliano. (Was)