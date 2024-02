Governo: il comunicato del Cdm (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il Consiglio dei ministri: ha deliberato su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Antonio Tajani, la prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e avvio di nuove missioni internazionali per il 2024; ha deliberato su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani e ha deliberato in esame preliminare su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, e della relativa nota metodologica. (Com)