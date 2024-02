Nato: Casa Bianca all'Ungheria, governo firmi adesione della Svezia senza ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno esortato il governo di Viktor Orban ha completare in fretta il processo di ratifica relativo all'adesione della Svezia alla Nato, dopo il via libera arrivato oggi dal Parlamento ungherese. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha affermato che la Casa Bianca "attende con ansia la firma e il deposito dei documenti di ratifica, senza ritardi, in modo che si possa accogliere la Svezia nella nostra alleanza", così come già avvenuto per la Finlandia. "La Svezia è una democrazia forte, con capacità militari avanzate e che condivide i nostri valori, la nostra visione per il mondo: averla come alleato nella Nato rafforzerà ancora di più la nostra sicurezza", ha detto. La Nato, ha aggiunto, è "l'alleanza difensiva più forte al mondo, ed è cruciale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini". (Was)