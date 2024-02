© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto "speranzoso" in merito alla possibilità di avere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza "a partire da lunedì". Parlando con i giornalisti a New York, Biden ha affermato che "il mio staff mi dice che siamo vicini, anche se il lavoro non è finito: la mia speranza è di avere un cessate il fuoco entro lunedì". (Was)