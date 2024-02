Brasile: direttrice Fmi elogia politica monetaria del Paese, "risposta tempestiva e risoluta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando la Banca centrale brasiliana (Bc) ha iniziato il ciclo di stretta monetaria, i tassi di interesse sono aumentati consecutivamente fino a raggiungere, nell'agosto 2022, il livello del 13,75 per cento annuo. Il Comitato di politica monetaria (Copom) ha iniziato a tagliare il tasso di interesse di riferimento Selic ad agosto del 2023, con il calo dell'inflazione. A febbraio la Bc ha tagliato per la quinta volta di 50 punti base il tasso Selic, portandolo dall'11,75 all'11,25 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2024 è del tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Brs)