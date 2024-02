Ucraina: ministro Esteri Polonia, alleati di Kiev devono intensificare fornitura di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati dell'Ucraina devono intensificare gli aiuti verso Kiev. Lo ha affermato il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, parlando all'Atlantic Council a Washington. Per Sikorski bisogna "sostenere l’Ucraina con munizioni, investire in un deterrente per la sicurezza e approfondire le alleanze per garantire una pace duratura" negoziando da “una posizione di forza”. "Dobbiamo compiere questi passi non per intensificare la guerra in Ucraina, ma per prevenire un conflitto globale ancora più grande, che attualmente scivola sempre più vicino ai nostri confini", ha affermato il ministro. "Se l'America non riesce a unirsi all'Europa e a consentire all'Ucraina di respingere Putin, temo che la nostra famiglia di nazioni democratiche inizierà a disgregarsi", ha aggiunto Sikorski. (Vap)