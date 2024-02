Governo: il comunicato del Cdm (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha svolto una informativa sulle manifestazioni con incidenti svoltesi a Pisa e Firenze, ribadendo che: il governo non ha cambiato le regole di gestione dell’ordine pubblico; i responsabili della sicurezza agiscono sul territorio sulla base di valutazioni fatte sul posto; il Viminale ha come prioritario obiettivo che ogni evento si svolga in maniera pacifica; è sempre imprescindibile la collaborazione degli stessi manifestanti; i fatti di Pisa e di Firenze rappresentano casi isolati. Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al fine di dare attuazione al Piano del Mare 2023-2025, ha svolto un’informativa in materia di misure di coordinamento delle politiche del mare, che verranno identificate con apposita direttiva del presidente del Consiglio. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha svolto una informativa in merito all’avvio della procedura di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). (segue) (Com)