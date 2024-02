Ucraina: Macron, sconfitta Russia indispensabile per sicurezza e stabilità Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta della Russia nella guerra contro l'Ucraina "è indispensabile alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della Conferenza per il sostegno dell'Ucraina. "Siamo convinti nel fare tutto quello che è necessario per tutto il tempo necessario e questo per me è il punto essenziale questa sera", ha detto Macron. "C'era un ampio consenso per fare insieme ancora di più e più velocemente", ha affermato il presidente francese. (Frp)