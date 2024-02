Usa: Alabama, ordigno esplosivo fuori dall'ufficio del procuratore generale, nessun ferito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente è avvenuto dopo che la Corte suprema dello Stato, la settimana scorsa, ha stabilito che gli embrioni congelati sono a tutti gli effetti esseri umani, portando diversi attivisti, politici ed esperti a protestare contro un provvedimento che mette a rischio la pratica della fecondazione in vitro. Una portavoce dell'ufficio di Marshall, Amanda Priest, ha rilasciato una dichiarazione all'emittente "Cnn", invitando la stampa a "non saltare a conclusioni affrettate in merito ad un episodio specifico" e mentre sono ancora in corso le indagini. Venerdì scorso, un giorno prima dell'incidente, il procuratore generale dello Stato ha ribadito che il suo ufficio "non intende" sfruttare la sentenza della Corte suprema per attaccare le famiglie che si avvalgono della fecondazione in vitro o le cliniche che offrono tale servizio. (segue) (Was)