Ucraina: Macron, non è da escludere invio di truppe occidentali nel conflitto

- La possibilità di inviare in futuro truppe occidentali nel conflitto in Ucraina non può essere esclusa. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della Conferenza a sostegno dell'Ucraina, tenutasi a Parigi. "Non c'è consenso oggi per inviare in modo ufficiale, riconosciuto e ufficializzato delle truppe di terra", ha aggiunto Macron. "Faremo tutto il necessario affinché la Russia non vinca questa guerra", ha poi affermato il titolare dell'Eliseo. (Frp)