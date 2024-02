Migranti: Biden, non sapevo della visita di Trump in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che "non sapeva" del viaggio programmato in Texas dal suo predecessore, Donald Trump, per giovedì 29 febbraio. Biden, che martedì mattina ha annunciato una visita per lo stesso giorno a Bronwsville in Texas, vicina alla frontiera con il Messico dove è in corso una crisi legata ai migranti illegali in arrivo alla frontiera, ha affermato che il viaggio "era stato già programmato: non sapevo che ci sarà anche il mio buon amico", riferendosi sarcasticamente a Trump. (Was)