Brasile: ministro Giustizia sigla accordo cooperazione con Germania su contrasto criminalità (2)

- Lewandowski ha sottolineato l'importanza dell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere la criminalità organizzata. "Uno dei temi di cui stiamo discutendo è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella lotta alle organizzazioni criminali. Naturalmente stiamo facendo progressi in questo settore, ma crediamo che la Germania sia abbastanza avanzata sotto questo aspetto e vogliamo unire le nostre conoscenze alle loro. Oggi l'intelligenza artificiale viene usata nel bene e nel male e noi vogliamo usarla per il bene" ha affermato il ministro della Giustizia brasiliano. (Brb)