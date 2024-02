Agricoltura: Castaldo (Az), Ue agisca in fretta a tutela prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Questa mattina sono sceso in piazza a Bruxelles per incontrare i nostri agricoltori italiani della Coldiretti, e subito dopo ho partecipato all’importantissimo congresso della nostra Confagricoltura: dobbiamo lavorare di squadra, come sistema Italia, per ribadire che l’Unione europea deve agire in fretta, se vuole davvero tutelare i nostri produttori nazionali, revisionando l’attuale Politica Agricola Comune e proteggendo gli agricoltori europei dalla concorrenza sleale di Paesi in cui vigono standard fitosanitari e di sicurezza alimentare ben più bassi dei nostri". Lo dichiara l’europarlamentare di Azione, Fabio Massimo Castaldo. "Azione ha ben in mente - aggiunge - quali siano i passi più urgenti da compiere: dobbiamo senz’altro ricalibrare gli obiettivi della Pac e del Farm to Fork per portare avanti la transizione ecologica senza intaccare la produttività del settore agricolo. Bisogna calibrarci su obiettivi di sostenibilità credibili, che non schiaccino le nostre imprese agricole ed eccellenze. Ecologia ed economia devono essere due rotaie dello stesso binario, se non vogliamo che la nostra sovranità alimentare sia messa ancora più a repentaglio di quanto non lo sia oggi. Ecco perché dobbiamo negoziare accordi commerciali equi basati su clausole trasparenti che non creino storture, per garantire maggiore coerenza tra gli obblighi imposti agli agricoltori europei e i requisiti, troppo spesso a dir poco inadeguati, che vengono applicati alle importazioni da Paesi terzi. Basta concorrenza sleale. Serve piuttosto un approccio pragmatico e fondato su dati, non sugli slogan: bisogna sostenere l’acceso al credito e la redditività delle aziende, non permettere alla grande distruzione di strozzare le aziende con prezzi da fame, al di sotto dei costi medi di produzione, o imponendo messe a riposo di terreni che sono antropizzati da millenni. Questo - conclude Castaldo - sarà l’impegno che porteremo nella prossima plenaria e nei prossimi anni: idee chiare, lavoro sui dossier e proposte puntuali, non le sparate da slogan di Salvini e della destra sovranista che cavalca i problemi senza mai risolverli". (Rin)