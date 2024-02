Ue: Mussolini denuncia aggressione per le strade di Strasburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un video sul suo profilo X, l'europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, denuncia un'aggressione ricevuta a Strasburgo, dove si trova per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento europeo. "Sono stata aggredita da qualcuno che parlava italiano", racconta Mussolini nel video, "sono qui a Strasburgo". Come afferma l'europarlamentare camminando per le strade della città alsaziana, l'uomo le avrebbe rivolto "una serie di insulti pazzeschi" e l'avrebbe aggredita "con una specie di stampella", colpendola alla schiena. "C'è troppa violenza, sono stravolta", conclude Mussolini nel video. (Beb)