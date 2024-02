Sardegna 2024: finale al fotofinish fra Todde e Truzzu, il voto disgiunto penalizza centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sceso a meno di 1000 voti il distacco fra Alessandra Todde (Campo largo) e Paolo Truzzu (centrodestra). L'ultimo aggiornamento (1550 sezioni su 1844) racconta di 274.797 preferenze per la Todde (45,3 per cento) e 273.881 voti per Truzzu (45,1 per cento). Una situazione di estrema incertezza che consiglia prudenza negli staff di entrambi gli schieramenti in attesa dei risultati delle sezioni ancora mancanti. Nella sede elettorale di Todde annunciata una conferenza stampa della candidata presidente ma si attendono ulteriori certezza così come nel quartier generale di Truzzu si invita alla prudenza. Un dato che emerge è che il voto disgiunto premia Todde a scapito di Truzzu. Il candidato del centrodestra è al 45 per cento ma la somma dei voti della coalizione al 48,9 per cento. La candidata del Campo Largo è al 45,5 per cento, contro il 42,7 per cento della somma delle sue liste. (Rsc)