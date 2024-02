Monza: Vigili fuoco, incendio in Rsa a Limbiate, in corso evacuazione di 30 pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza, squadre dei Vigili del fuoco "stanno intervenendo a Limbiate per un incendio divampato all'interno di una Rsa. In corso l’evacuazione di 30 pazienti, al momento nessuna persona coinvolta". E' quanto si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco in un aggiornamento delle 21.30. (Rin)