Brasile: direttrice Fmi elogia politica monetaria del Paese, "risposta tempestiva e risoluta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta "tempestiva e risoluta" del Brasile all'aumento dell'inflazione durante la pandemia è un buon esempio di come una politica agile possa ripagare. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, elogiando la condotta della politica monetaria del Brasile in un articolo uscito nel blog dell'istituzione. "La Banca centrale del Brasile è stata una delle prime banche centrali ad alzare il tasso di interesse e poi ad allentare la politica monetaria quando l'inflazione è tornata nella fascia obiettivo", ha scritto Georgieva, citando anche la riforma "storica", promulgata a dicembre dal Parlamento con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario brasiliano. La direttrice dell'Fmi è a San Paolo per le riunioni dei ministri delle Finanze dei Paesi del G20 che si terranno questa settimana. (segue) (Brs)