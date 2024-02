Sardegna 2024: Zingaretti (Pd), uniti si può vincere, divisi si perde sicuro, grazie Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima conferma: uniti si può vincere, divisi si perde sicuro. Complimenti alla presidente Alessandra Todde e a tutto il centrosinistra sardo", scrive su X il deputato del Partito democratico ed ex segretario Nicola Zingaretti, commentando i risultati delle elezioni regionali in Sardegna. "Grazie a Elly Schlein per aver tenuto la barra dritta: contenuti chiari e cultura unitaria", conclude. (Rin)