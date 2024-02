© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo che Putin si sta preparando per una lunga guerra. Dobbiamo continuare a dimostrare che siamo tenaci e che il tempo non è dalla nostra parte. Ecco perché anche i Paesi Bassi stanno concludendo un accordo di sicurezza con l’Ucraina per continuare a sostenere il Paese per i prossimi 10 anni. Per la sicurezza dell’Ucraina e per garantire la nostra sicurezza in futuro", ha concluso Rutte. (Beb)