Nato: Meloni, ingresso Svezia fortemente sostenuto da Italia, Alleanza si rafforza

- "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime le sue congratulazioni al primo ministro svedese Ulf Kristersson nel giorno in cui il positivo voto del Parlamento ungherese apre la strada alla Svezia come 32mo membro dell’Alleanza Atlantica", informa una nota della presidenza del Consiglio che aggiunge: "Con l’ingresso della Svezia, fortemente sostenuto fin dall’inizio dall’Italia, la Nato si rafforza a difesa della pace e della libertà sul continente europeo". (Com)