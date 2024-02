Sudan: Blinken annuncia nuovo inviato speciale Usa per il Paese, Tom Perriello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato la nomina di Tom Perriello all'incarico di inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan. Il capo della diplomazia statunitense ha affermato in una nota che il nuovo inviato si occuperà di coordinare le politiche di Washington nei confronti del Sudan e portare avanti la mediazione per un accordo che consenta di porre fine alle ostilità. "Lavorerà insieme ai nostri partner in Africa, in Medio Oriente e nel mondo per coordinare un approccio congiunto che possa porre fine a questo conflitto senza senso, prevenendo ulteriori atrocità e sostenendo la popolazione civile", ha detto Blinken. Perriello ha servito in passato come inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi e per la Repubblica democratica del Congo. (Was)