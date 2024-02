Sanità: Rocca incontra sindaci Latina, diamo risposte e programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, oggi ha partecipato alla conferenza dei sindaci della provincia di Latina in tema di Sanità. "Oggi ho incontrato i 33 sindaci della Provincia di Latina, un territorio a lungo mortificato dalle scelte di politica sanitaria - scrive Rocca su Facebook -. Dopo anni di mancata programmazione, cominciamo a dare risposte a un’area con oltre 600 mila abitanti: 124 posti letto in più, un reparto di cardiochirurgia, 15 milioni di euro per l’ammodernamento dei pronto soccorso e il progetto del nuovo ospedale di Latina e del Golfo. Come dimostra la Conferenza di oggi, partecipazione e programmazione sono e saranno le nostre parole chiave: basta decisioni calate dall’alto", sottolinea Rocca. (Rer)