Sardegna 2024: Todde verso la vittoria, Soru fuori dal Consiglio regionale

- Alessandra Todde (Campo largo) allunga ancora su Paolo Truzzu (centrodestra) e si avvicina al traguardo di diventare il primo presidente donna della Sardegna. Quando lo spoglio è ufficialmente giunto a 1.486 sezioni scrutinate su 1.844 Todde si attesta al 45,5 per cento, contro il 45,1 per cento di Truzzu. Soru non va oltre 8,4 per cento e Chessa 1 per cento. L'ex governatore sardo ha ammesso la sconfitta e il non raggiungimento della quota del 10 per cento che impedirà l'ingresso in Consiglio regionale. Soru si è detto “deluso e sorpreso perché i dati dei sondaggi erano diversi. Rivendico l’esser riusciti a mettere insieme tante persone con desiderio di buona politica. Soru, che ha fatto gli auguro ad Alessandra Todde “perchè possa superare il malgoverno di questi 5 anni in Sardegna”, ha poi assicurato la prosecuzione dei suo impegno politico. Quanto all'arrivo in Sardegna di Conte e Schlein Soru si è detto “ contento del loro turismo in Sardegna”. (Rsc)