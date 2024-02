Sicurezza stradale: Azione, in 2022 tra Roma e provincia 56 dei 485 morti totali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 485 vittime degli incidenti stradali nel 2022, 56 sono state registrate sulle strade urbane di Roma e provincia. È il dato principale, inerente alla Capitale, emerso nel corso del convegno organizzato da Azione nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dal titolo “Siamo sulla buona strada per ridurre gli incidenti stradali?”. In linea generale nel 2021 i pedoni morti sono aumentati del 3 per cento. E secondo i dati messi a sistema dall'Istat le carenze strutturali della rete viaria sono la causa principale o la concausa in una percentuale che varia dal 20 al 30 per cento. (segue) (Rer)