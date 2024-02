Sicurezza stradale: Azione, in 2022 tra Roma e provincia 56 dei 485 morti totali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in tutta Italia gli incidenti stradali hanno causato 3.159 morti e 223.475 feriti, 15.000 dei quali gravi. Tra di loro 700 sono giovani e hanno riportato lesioni permanenti al midollo. Secondo diversi studi, citati nel corso del convegno, la maggior parte degli incidenti, il 73 per cento per l’esattezza, avviene su strade urbane. A perdere la vita a causa dell’alta velocità, della distrazione alla guida o dell’abuso di alcool e sostanze stupefacenti sono pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti. (Rer)