Milano: Tancredi su inchieste urbanistica, i procedimenti sono tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Preciso che i procedimenti che hanno interessato dipendenti raggiunti da avvisi di avvio di indagini sono a nostra conoscenza tre: l’immobile in via Stresa, quello in piazza Aspromonte e quello in via Crescenzago”. Lo ha detto l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, rispondendo alla consigliera di Fratelli d’Italia, Chiara Valcepina, che aveva chiesto chiarimenti alla Giunta in merito alla questione delle inchieste sull’urbanistica. “Dalla stampa . ha continuato - leggiamo sempre nuovi interventi, in realtà sono questi tre”. I dipendenti raggiunti, ha precisato Tancredi - sono indistintamente quelli dello sportello edilizio che hanno trattato quei procedimenti, nei diversi livelli dal dirigente a scendere”. “Auspicando che si arrivi il prima possibile a un chiarimento dalle sedi più appropriate, venerdì scorso la giunta ha approvato una delibera dove il Comune non ritiene che sussistano motivi per costituirsi parte civile perché l’attività degli uffici si basa su procedimenti che ancora oggi appaiono motivati e plausibili e che non sono stati censurati da sentenze fino a ora”, ha concluso. La consigliera Valcepina, replicando, ha comunque sottolineato il fatto che “questo tema non è stato affrontato in consiglio, e fra le poche competenze che il consiglio ha è quella di discutere degli strumenti urbanistici”. Secondo Valcepina “è grave che non sia stato fatto un passaggio al Consiglio”. (Rem)