Pisa: Piantedosi, manifestanti volevano colpire obiettivo Usa

- A Pisa "i manifestanti non hanno collaborato cercando di deviare a Firenze dal percorso che era stato preavvisato e concordato con la questura. Cercando di andare ad assaltare in qualche modo un obiettivo sensibile, un obiettivo americano sul quale qualche settimana prima si era verificato anche il tentativo di un attentato incendiario". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a "Cinque Minuti" in onda stasera su Rai1, inquadrando il tentativo dei manifestanti nell'ambito del conflitto in Medio Oriente. (Rin)