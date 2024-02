Torino: Ravinale (Sinistra Ecologista), cittadini chiedono che ex Thyssen diventi un parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini chiedono che l’ex Thyssen diventi un parco e noi siamo d'accordo, ci siamo già espressi su questo con una mozione a mia prima firma approvata, dalla maggioranza e dal M5s, nel mese di maggio 2023 e oggi ribadiamo il punto con una delibera di indirizzo. Ha affermato Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune. "L'ospedale della zona ovest purtroppo non si può fare alla Thyssen perché in questi 16 anni non sono state fatte le bonifiche. Come Sinistra Ecologista e come maggioranza abbiamo chiaro che questa è una priorità del mandato: non possiamo permettere che una zona industriale, inattiva da anni, continui a inquinare la nostra Città. Quell'area dev'essere bonificata da chi ha inquinato, come prevede la normativa, senza ulteriori perdite di tempo prezioso", ha concluso. (Rpi)