Sicurezza stradale: De Gregorio (Azione), a breve in Aula a Roma mozione per interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "ci sono zone in cui l’incolumità di chi cammina per la strada è messa a rischio dall’assenza di marciapiedi. Da tempo ci stiamo battendo per l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, di una segnaletica più adeguata ed efficace e di interventi sulla sicurezza dei mezzi pesanti" e "a breve porteremo in Assemblea capitolina una mozione per chiedere specifici interventi di sicurezza stradale". Lo ha detto Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione il Campidoglio, in occasione del convegno "Siamo sulla buona strada per ridurre gli incidenti stradali?" tenutosi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "È nostro dovere - ha aggiunto - portare avanti battaglie concrete per colmare i vuoti lasciati dalle amministrazioni che non si prendono cura del loro territorio. Nei mesi scorsi abbiamo presentato proprio al Municipio XIII la mozione, bocciata dalla maggioranza. Speriamo in una maggiore attenzione al tema da parte dell'Aula Giulio Cesare". (Rer)