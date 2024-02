Gaza: Israele disponibile a liberare 15 prigionieri palestinesi in cambio di 5 soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane si sarebbero mostrate disponibili a rilasciare un gruppo di prigionieri palestinesi attualmente in carcere con accuse legate ad atti di terrorismo, in cambio della liberazione di alcuni degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti anonime al "New York Times", aggiungendo che la proposta prevede la liberazione di cinque soldatesse israeliane in cambio del rilascio di 15 prigionieri palestinesi accusati di terrorismo. La bozza è stata formulata nel quadro dei colloqui che si sono svolti la settimana scorsa a Parigi tra i rappresentanti di Egitto, Qatar e Stati Uniti. Secondo le fonti, Hamas non avrebbe ancora risposto alla proposta. (Was)