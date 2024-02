Lavoro: Calderone, tema prevenzione e sicurezza è strategico, agire in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della prevenzione e della cultura della sicurezza “è assolutamente strategico ed è ciò su cui dobbiamo lavorare tutti quanti, in stretta sinergia”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. “È fondamentale portare la cultura della sicurezza in ambito scolastico. Dobbiamo lavorare molto sul fronte della formazione specifica, necessaria per svolgere un determinato compito. Vogliamo puntare a una formazione”, ha aggiunto. (Rin)