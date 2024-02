Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le basi della Politica agricola comune (Pac), una delle motivazioni alla base delle proteste degli agricoltori europei, sono rivedibili. Lo ha affermato il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca di Bruxelles. "Il Consiglio dell'Ue dovrebbe riaprire l'atto di base della Pac e rivedere i criteri di condizionalità. C'è una maggioranza a favore di questa idea. Quanto al Parlamento europeo, credo che anche loro sostengano un'iniziativa da parte della Commissione in merito", ha detto Wojciechowski nella conferenza stampa al termine del Consiglio di oggi. "Teoricamente, se volessimo fare qualcosa per gli agricoltori velocemente, dovrebbe essere possibile riaprire i negoziati in questo mandato europeo", ha poi aggiunto riguardo possibili tempistiche. "Potremmo risolvere alcune delle loro preoccupazioni a medio termine, anche con modifiche al regolamento sui Piani strategici nazionali", ha poi concluso. (segue) (Beb)