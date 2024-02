Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude con una possibile nuova apertura della Commissione europea al settore agricolo, quindi, la giornata calda di Bruxelles, che ha visto gli agricoltori di varie associazioni belghe protestare in maniera violenta, fino ad arrivare allo scontro con le forze dell'ordine di Bruxelles. La mattinata è infatti iniziata con le tensioni nelle strade della capitale, dove gli agricoltori hanno forzato i posti di blocco della Polizia, che ha reagito con gli idranti e il lancio di fumogeni per fermare le proteste e disperdere i manifestanti, non molti nel numero, ma capaci di fare più di qualche danno per le strade. Gli agricoltori hanno infatti bloccato la città per buona parte della giornata, soprattutto nella zona delle istituzioni europee, appiccando qualche incendio, bruciando pneumatici, cumuli di paglia e sacchi di plastica in rue de la Loi (la strada che porta al Consiglio europeo e alla Commissione Ue). Di diverso avviso, ma comunque con una visione di apertura verso il comparto agricolo, è stato invece il vicepremier e ministro dell'Agricoltura belga, David Clarinval, che ha definito le misure proposte dall'esecutivo Ue nelle scorse settimane "non sufficienti", ribadendo poi sostanzialmente, però, l'impossibilità di modificare le norme Pac entro la fine dell'attuale legislatura, rimandando al prossimo esecutivo il compito di farlo. (segue) (Beb)