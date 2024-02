Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stata la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo scorso 6 febbraio, ad aprire a maggiori sussidi per il settore, annunciando il ritiro della proposta di regolamento sui pesticidi (che mirava a dimezzarne l'uso entro il 2030), e parlando di aumento di incentivi e concessioni rispetto al regolamento sui terreni incolti, per il quale sono state adottate deroghe meno stringenti proprio il 13 febbraio scorso. "I 27 Stati membri sono uniti nell'affermare che la situazione non può rimanere così com'è, e che è necessario adottare un'azione rapida e altre misure a lungo termine a livello europeo", ha detto Clarinval nel corso della conferenza stampa del pomeriggio. "Il Consiglio ha convenuto" che le proposte presentate finora "sono un passo nella giusta direzione" e che saranno "il primo passo concreto per affrontare rapidamente alcune delle preoccupazioni degli agricoltori a livello europeo, ma che non sono sufficienti", ha aggiunto il ministro belga. "Il Consiglio invita quindi la Commissione a integrare rapidamente questo pacchetto con nuove misure più ambiziose. La riduzione degli oneri amministrativi è una delle preoccupazioni menzionate dalla comunità agricola, ma non è l'unica. Data la complessità e la portata di questi temi, è necessario adottare misure con un impatto concreto a breve, medio e lungo termine", ha proseguito Clarinval. (segue) (Beb)