Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (4)

- Tra i punti di attenzione che gli Stati membri sollevano, ha spiegato, c'è anche la richiesta di un aumento della soglia massima di aiuti che gli Stati membri possono garantire al settore. A chiedere il cambiamento della Pac, è stato anche il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che si trovava a Bruxelles con una delegazione di agricoltori, imprenditori, e sindacati dalla Spagna, dal Belgio e dal Portogallo, per ribadire la necessità di cambiare la Politica agricola comune. La Pac "non ci è mai piaciuta e andrebbe cambiata", ha detto in un punto stampa di fronte al Parlamento europeo di Bruxelles. Coldiretti, che non ha partecipato alle proteste violente per le strade della capitale belga, ma che ha manifestato pacificamente lontano dagli scontri, è tornata quindi a chiedere la semplificazione delle norme burocratiche, con tempi certi e trasparenza all'interno della filiera alimentare. "Siamo di nuovo a Bruxelles per ribadire con forza quello che 15 giorni fa avevamo chiesto al Ursula von der Leyen. C'è stata un'apertura in termini di proposte che la Commissione ha avanzato, ma abbiamo bisogno di tempi certi e urgenti per la maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e sulle semplificazioni della Pac annunciate dalla Commissione europea per gli agricoltori. Chiediamo risposta sulla moratoria dei debiti per le aziende agricole. Molte delle nostre proposte sono state accolte dal commissario europeo all'agricoltura, ma anche oggi non ci sono certezze sui tempi. Ci aspettiamo che nel Consiglio europeo di marzo ci sia la svolta necessaria", ha affermato Prandini. "I tempi della burocrazia Ue non sono quelli delle imprese, ma non si può attendere oltre. Serve tutto ciò che porti a una semplificazione", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)