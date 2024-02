Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha chiarito il presidente di Coldiretti, "le regole che vengono imposte alle imprese agricole italiane e europee devono essere le stesse che vengono adottate nel momento in cui importiamo prodotti provenienti da altri continenti, che fino ad oggi hanno creato un meccanismo di concorrenza sleale e che vengono venduti a un prezzo più basso". Visione ribadita in giornata anche dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che all'apertura dell'assemblea straordinaria dell'organizzazione a Bruxelles ha chiesto la revisione della Politica agricola comune. "È scaduto il tempo per gli approfondimenti e per le consultazioni on line. Abbiamo presentato le nostre proposte per una profonda semplificazione burocratica e per la salvaguardia del potenziale produttivo delle imprese", ha detto. "Ora spetta alle istituzioni dare una risposta efficace, non oltre marzo, alle aspettative del mondo agricolo italiano ed europeo. Diversamente, le proteste e le manifestazioni di piazza sono destinate ad aumentare", ha poi aggiunto. Dello stesso avviso, come ribadito più volte nelle scorse settimane, anche il ministro italiano dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha chiesto, sempre in un punto stampa a Bruxelles, prima del Consiglio Ue Agricoltura, una revisione più rapida possibile delle norme Pac, che secondo il ministro sono state scritte male. "Senza agricoltura non c'è possibilità di tenere insieme un patrimonio culturale che questo mondo rappresenta e che per noi italiani è vitale", ha detto. "Come italiani vogliamo rappresentare, ma anche influenzare, le indicazioni europee. E negli ultimi 16 mesi siamo riusciti a farlo", ha aggiunto Lollogrigida. (segue) (Beb)