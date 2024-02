Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle sue parole ha risposto positivamente il commissario europeo Wojciechwski. "La riforma della Pac è stata adottata a giugno del 2021, la legislazione è entrata in vigore nel dicembre del 2021. Tutto prima della guerra della Russia in Ucraina", ha detto in conferenza stampa a Bruxelles. "Inizialmente, non c'è stato un impatto eccessivo sui mercati europei, ma poi abbiamo visto l'aumento dei prezzi e, nel 2023, le piene conseguenze dell'aggressione russa. Perché di fatto questa guerra sta avendo un impatto sulla situazione a livello globale, anche sui prezzi. Non possiamo ignorarlo", ha aggiunto. "Francesco Lollobrigida ha proprio ricordato che la riforma fu adottata in circostanze ben diverse. Questo suo commento l'ho trovato particolarmente pertinente", ha specificato poi Wojciechowski ribadendo anche che gli agricoltori non sono una categoria privilegiata. Le aperture della Commissione e del Consiglio dell'Ue, così come quelle di molti ministri europei, cozzano però con quanto visto nelle strade di Bruxelles. È stato il ministro belga Clarinval a ricordarlo nella conferenza stampa del pomeriggio. "Condanno l'uso della violenza in qualsiasi circostanza. E oggi, ovviamente e come sempre, è qualcosa che non possiamo accettare", ha detto rispondendo a una domanda sugli scontri avvenuti a Bruxelles. (segue) (Beb)