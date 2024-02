Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per di più è controproducente, perché in termini di immagine ha davvero un impatto negativo sul mondo agricolo", ha poi aggiunto. "Non credo che sia il modo giusto per poter negoziare. Sicuramente, il modo in cui sta avvenendo è inaccettabile. Che si tratti di agricoltori, di hooligans sportivi o delle proteste viste al tempo del Covid, poco importa. L'uso della violenza deve essere sempre contestato", ha concluso rispondendo ai giornalisti in sala. Nessuna condanna, invece, dalla commissario europeo Wojciechowski, apparso decisamente più cauto nel commentare le proteste. "Gli Stati membri dovrebbero poter aiutare maggiormente gli agricoltori", ha ribadito in conclusione di conferenza stampa. La proposta fatta dagli Stati membri di alzare la soglia di aiuti minimi da poter concedere al settore agricolo "è importante", ha poi affermato. "Proporrò alla Commissione di farlo, perché una maggiore flessibilità, un maggiore spazio per gli aiuti di Stato, è molto importante in questa situazione difficile", ha concluso. (segue) (Beb)