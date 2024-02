Ue: ancora scontri fra agricoltori e forze dell'ordine, Bruxelles apre a una possibile revisione della Pec (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo il Consiglio, infine, è stato lo stesso commissario, assieme al ministro belga Clarinval, a incontrare la delegazione dell'associazione belga dei giovani agricoltori (una sigle della protesta odierna), ospitati nei locali del Consiglio europeo per capire le motivazioni delle proteste. Un'apertura, quella di Bruxelles, che si affianca a quella delle scorse settimane. Resta da capire come sarà il futuro di questa legislatura, alle prese con scontri e malcontenti trasversali nel mondo agroalimentare europeo e che rischia, cercando di accontentare di volta in volta tutti, di non riuscire a mantenere le promesse legate al Green deal, almeno nella forma iniziale. Le proteste ripetute e reiterate rischiano di essere un boomerang per l'esecutivo di Bruxelles, che si avvicina a ampie falcate verso le elezioni europee e che sembra presa fra due fuochi e fra le contraddizioni venute a galla una volta di più a Bruxelles, quando nei palazzi del potere di discuteva di soluzioni, e nelle piazze gli animi, e non solo quelli, si incendiavano mostrando l'altra faccia della medaglia. (Beb)