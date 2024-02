Sicurezza stradale: D'Amato (Azione), ogni anno nel Lazio 300 morti come sisma Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno in media muoiono sulle strade del Lazio a causa degli incidenti circa 300 persone e questo è "lo stesso numero dei morti causati dal terremoto di Amatrice". Lo ha detto il consigliere regionale del Lazio di Azione Alessio D’Amato in occasione del convegno "Siamo sulla buona strada per ridurre gli incidenti stradali?" tenutosi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, ma il fenomeno non è posto sempre al centro dell’agenda istituzionale - ha aggiunto -. È importante declinare questa azione all’interno dei singoli municipi per tutelare gli utenti deboli della strada. In questo senso i dati ci aiutano a indirizzare politiche di intervento, al fine di agire nella stessa direzione degli altri Paesi europei. Il Consiglio regionale insieme all’Associazione familiari vittime della strada ha presentato una proposta di legge per mettere il tema al centro dell’istituzione regionale e costruire alleanze con sistema scolastico, mondo dello sport e associazioni. Come Azione chiediamo la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e almeno mille attraversamenti pedonali rialzati in tutta Roma. Siamo sulla buona strada, ma c’è ancora tanta strada da fare". (Rer)