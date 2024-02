Pnrr: Fitto, approvazione decreto rilevante per accelerare su spesa e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calderone ha annunciato anche l’introduzione della patente a punti sul lavoro. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi; adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc), del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf). La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Sempre sul fronte della lotta agli infortuni sul lavoro, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. (segue) (Rin)