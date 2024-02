Pnrr: Fitto, approvazione decreto rilevante per accelerare su spesa e investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024-2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dalle due misure, “è pari a 325 mila euro per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad 2.500.000 euro per il 2025 e 1.500.000 euro a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l’assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A tal fine, a partire dall’anno 2024, per il medesimo Ispettorato sono elevati in misura corrispondente i limiti di spesa”. Il decreto affronta anche la questione degli alloggi universitari. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, si legge ancora, del Pnrr relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, “con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del ministro dell’Università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario”. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Previsti infine poteri sostitutivi e restituzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. (segue) (Rin)