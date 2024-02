Pnrr: Fitto, approvazione decreto rilevante per accelerare su spesa e investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui si registrassero “disallineamenti, si legge, ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma” degli interventi la Struttura di missione Pnrr “provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni”. Nel caso in cui “all’esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico `Regis´, la Struttura di missione Pnrr, sentita la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il Pnrr, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr di proporre al Cdm l’esercizio dei poteri sostitutivi”. “Qualora la Commissione europea accerti l’omesso o l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del Pnrr, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il Pnrr, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale”. (Rin)