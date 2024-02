Egitto: Maire, Nextchem si aggiudica contratto di licenza e fornitura per nuovo impianto urea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire annuncia che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), attraverso il suo licensor per la tecnologia dell'azoto Stamicarbon, si è aggiudicata un contratto di licenza e di fornitura di attrezzature per un impianto all'avanguardia di sintesi e granulazione dell'urea in Egitto per conto della El-Nasr Company for Intermediate Chemicals (Ncic). L'impianto avrà una capacità produttiva di 1.050 tonnellate metriche al giorno di urea e sarà situato in un'area a 100 km a sud-est del Cairo. La tecnologia Stamicarbon selezionata dall'Ncic svolge un ruolo fondamentale per l'impianto di sintesi e granulazione dell'urea, soprattutto in termini di ottimizzazione del processo, sicurezza operativa, aumento della resa e minimizzazione del consumo energetico. Ncic è uno dei principali attori dell'industria chimica e dei fertilizzanti in Egitto, che ha adottato tecnologie all'avanguardia per l'azoto in grado di garantire una qualità superiore del prodotto. Alessandro Bernini, Ad di Maire, ha commentato: "Questo risultato testimonia l'affidabilità della nostra proposta di valore nell'offrire soluzioni tecnologiche a base di azoto in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di contribuire ai piani di sviluppo industriale del Ncic nel settore dei fertilizzanti, consolidando così la nostra leadership di mercato nella concessione di licenze per la tecnologia dell'urea in Africa”. (Com)