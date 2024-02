Medio Oriente: Usa dopo dimissioni del governo, sosteniamo iniziative di riforma dell'Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono "qualsiasi iniziativa in grado di contribuire alla riforma e alla revitalizzazione dell'Autorità nazionale palestinese (Anp)". Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, interpellato sulle dimissioni annunciate dal primo ministro dell'Anp, Mohammed Shtayyeh. "Spetta ai palestinesi decidere in merito alla propria leadership: detto ciò, abbiamo sempre sostenuto qualsiasi iniziativa in grado di contribuire alla riforma dell'Autorità nazionale palestinese", ha detto. (Was)