Difesa: Fratoianni (Avs), 12 miliardi di spesa militare, direzione sbagliata

- "Non ci sono solo gli 8 miliardi di euro per nuovi carri armati, ma nei nuovi programmi di riarmo accolti dalla commissione difesa della Camera dei deputati, ma c'è anche un satellite per le comunicazioni militari, ulteriori navi e missili. E si arriva così ad una cifra monstre di 12 miliardi di euro impegnati. Una spesa inaccettabile". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra. "Una spesa militare che non consideriamo accettabile: questo Paese a bisogno di risorse per la salute dei suoi cittadini, di fondi per la formazione dei suoi giovani, di miliardi di euro per il trasporto e la mobilità pubblica, di un sostegno decisivo per i settori più anziani e fragili della nostra società. Con queste scelte, invece - conclude Fratoianni - il governo insiste in una direzione profondamente sbagliata ed ingiusta socialmente".(Rin)